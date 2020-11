Néovacs lève 3 ME

Néovacs lève 3 ME









Crédit photo © Neovacs

(Boursier.com) — Néovacs annonce le tirage d'une tranche d'ORNANE, de valeur nominale de 1 ME, souscrite ce jour par HBR Investment Group, et le tirage de 2 tranches d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1 ME, souscrite ce jour par European High Growth Opportunities Securitization Fund, soit une levée de fonds totale de 3 ME (2,9 ME net). Le produit de ces opérations sera destiné à financer le plan stratégique de la société, soit 50% pour le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et 50% pour l'activité d'investissement.

Pour rappel, HBR Investment Group a confié à Equitis Gestion, agissant en qualité de fiduciaire, une mission de fiducie-gestion. À charge pour le fiduciaire de convertir les ORNANE et de céder les actions Néovacs selon des modalités préétablies dans la convention de fiducie. Le fiduciaire est ensuite chargé de redistribuer le produit des ventes d'actions à HBR Investment Group en tant que constituant bénéficiaire de la fiducie. La souscription par HBR Investment Group à cette nouvelle tranche d'ORNANE s'inscrit dans le cadre de l'exécution, par HBR Investment Group, de son engagement de réinvestissement dans la société du produit de la cession des actions Néovacs provenant de la conversion des 107 ORNANE acquises par HBR Investment Group auprès d'European Select Growth Opportunitities Fund (ESGOF).