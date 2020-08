Neovacs : les pandémies au coeur de la stratégie d'investissement

(Boursier.com) — Néovacs a émis 4.000 bons d'émission souscrits par le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (" EHGO ") conformément au contrat conclu avec Néovacs le 17 mai dernier. Neovacs fait aussi part du tirage d'une première tranche d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (" OCEANE "), avec bons de souscription d'actions (" BSA ") attachés (ensemble avec les OCEANE, les " OCEANE-BSA "), d'une valeur nominale totale de 1 ME.

Le produit de cette opération est destiné à la création d'un fonds d'amorçage ayant pour objet le financement d'entreprises innovantes en phase d'amorçage autour de la COVID19 et plus généralement de la lutte contre les pandémies. Ce tirage s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de la société consistant à la prise de participation dans des BioTech ou MedTech. La thématique retenue est : " Pandémies actuelles et futures : stratégies thérapeutiques (vaccinales, antivirales) contre le SARS COVID 2 et autres micro-organismes naturels posant un risque biologique catastrophique global. "

Le financement de ces entreprises innovantes se fera via ce véhicule d'investissement qui sera doté dans les jours à venir d'un montant total de 2 ME pour des tickets allant de 200 KE à 500 KE. Ce fonds d'amorçage sera piloté par les équipes de Néovacs et Vincent Serra prendra en charge le pilotage du comité d'investissement, qui se prononcera sur les dossiers choisis pour investir.