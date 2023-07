Neovacs : Les derniers résultats des candidats-vaccins contre l'asthme ont été présentés au Congrès Annuel 2023 de l'EMBO

(Boursier.com) — Néovacs , société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, annonce que de nouveaux résultats ont été présentés sur les projets de développement de candidats-vaccins dans le domaine du traitement de l'Asthme.

Ces résultats ont donné lieu à une présentation orale et à un poster au cours du Congrès annuel de l'Organisation européenne de biologie moléculaire (EMBO / European Molecular and Biology Organization) intitulé : Workshop Antibodies and complement : effector functions, therapies and technologies.

Titre de la présentation orale : Anti-IgE vaccination for the treatment of allergic disease.

Titre du poster : Dual vaccination against human IL-4 and IL 13 protect against key features of allergic asthma in human IL-4/IL-13IL-4R alpha knock-in mice.

Les travaux présentés témoignent des avancées significatives sur ces deux programmes (projet anti IgE et projet IL-4 et IL 13) pour le traitement de l'Asthme. En particulier, le poster fait écho aux résultats publiés récemment dans Allergy, un journal à comité de lecture, disponible depuis mars 2023 en ligne et depuis le 7 juillet en version classique. Cet article est disponible sur le lien suivant :

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36799426/