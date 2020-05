Néovacs : le Tribunal de commerce de Paris va examiner le projet de HBR Investment Group

(Boursier.com) — Le Tribunal de commerce de Paris examinera le projet de plan de continuation de Néovacs qui a été présenté et déposé par HBR Investment Group à l'occasion d'une audience en visio-conférence qui se tiendra demain à 14h00.

Les principales caractéristiques du plan de continuation concernent la prise de participation au sein de Néovacs par HBR Investment Group dans la cadre d'un projet de plan de continuation, le changement de gouvernance pour refléter le statut d'actionnaire de référence de HBR Investment Group ;, la restructuration du passif, par des accords avec les principaux créanciers, et des propositions d'apurement du passif à circulariser auprès des autres créanciers.

Le Tribunal se prononcera aussi sur la poursuite des activités historiques de Néovacs dans ses deux domaines de recherche actuels, le lupus et les allergies, l'adjonction d'une nouvelle activité de prise de participations dans des sociétés dites " Medtechs " et " Biotechs " en recherche de financements et le Financement de l'activité et du plan de continuation par la conclusion d'un financement dont les modalités seront explicitées ultérieurement.