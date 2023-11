Néovacs : le résultat net ressort à -4,3 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Grâce à une gestion stricte de ses dépenses, Néovacs a stabilisé son résultat d'exploitation de -3,8 ME au 1er semestre 2023. Dans le même temps, les produits financiers issus de ses investissements (principalement Pharnext) sont en hausse à 2,2 ME, contre 1,3 ME au 1er semestre 2022. Ils ont permis de couvrir l'essentiel des charges financières (-2,7 ME) liées à la perte de valeur de certains placements secondaires.

Après prise en compte du résultat exceptionnel, sans impact sur la trésorerie, de -0,4 ME (pénalités de conversion d'obligations sous le nominal), le résultat net ressort à -4,3 ME, contre -2,8 ME au 30 juin 2022, conforme au budget du management et couvert par les ressources financières.

"Grâce au succès de son émission obligataire de juin 2023 ouverte à tous (1,8 ME) et au recours mesuré à la ligne de financement en fonds propres (3,5 ME) durant le 1er semestre 2023, Néovacs a couvert ses besoins de trésorerie tout en conservant une structure financière saine" estime la direction. Ainsi, au 30 juin 2023, Néovacs disposait de 49,3 ME de fonds propres totaux (dont 1,8 ME au titre des ORA en cours d'equitization), d'un endettement financier brut de 1,5 ME, intégralement composé d'obligations à convertir en actions, et d'une trésorerie brute (y compris les valeurs mobilières de placement) de 6,2 ME. Ce montant n'intègre pas les placements de trésorerie auprès d'entreprises liées qui s'élèvent à 16,9 ME, soit un total de trésorerie et apparentés de 23,1 ME.

Le Conseil d'administration de NEOVACS, sur la base de la 8ème résolution votée lors de l'Assemblée Générale du 30 juin 2023, a décidé de procéder à une réduction de capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale de l'action de la société. Le nominal de l'action est réduit de 0,0005 euro à 0,0001 euro. Le capital social de la Société, divisé en 907.660.017 actions, est, quant à lui, ramené de 453.830,01 euros à 90.766,0017 euros.

La société considère ainsi que son niveau actuel de trésorerie couvre ses besoins courants à 12 mois sans nouvelle opération financière.