Néovacs : la cotation reprend demain !

Néovacs : la cotation reprend demain !









(Boursier.com) — Néovacs confirme avoir demandé à Euronext la reprise de cotation dans les meilleurs délais. Cette reprise de cotation fait suite à l'arrêté, par le Tribunal de commerce de Paris, du projet de plan de continuation de la société présenté par HBR Investment Group. L'arrêté du plan permet à Néovacs de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire. Le plan, baptisé 'Nouveaux départs', vise à relancer l'activité de développement historique et à étendre l'expertise du groupe à d'autres activités dans un cadre financier assaini et renforcé. La reprise de cotation des titres (actions Néovacs - ISIN : FR0004032746 et bons de souscription d'actions 'Néovacs 2017' - ISIN : FR0013275971) sera effective à l'ouverture de la séance de Bourse du 20 mai. Il est précisé que le carnet d'ordres des actions sera purgé ce 19 mai à l'issue de la séance de bourse.

La cotation boursière de Néovacs était suspendue depuis le mois de novembre 2019.