Néovacs : l'Assemblée générale rejette la proposition d'Atlas Special Opportunities

(Boursier.com) — Lors de l'Assemblée générale mixte, les actionnaires Néovacs présents ou représentés totalisaient 9.627.075.761 actions, correspondant à 9.627.516.377 droits de vote (nets), soit 48,35% du capital et des droits de vote (nets). Ce niveau permettait à l'Assemblée de délibérer valablement sur l'ensemble des projets de résolution à l'ordre du jour.

Dans ce contexte, les résolutions présentées et soutenues par le Conseil d'administration ont toutes été votées à plus de 93%, notamment la nomination de Daniel Zagury en qualité de membre du Conseil d'administration.

A l'inverse, le projet de résolution non agréé par le Conseil d'administration de Néovacs, initialement présenté par Atlas, fondé et dirigé par Mustapha Raddi et visant à la nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration, a été rejeté à plus de 93%.