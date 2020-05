Néovacs informe ses actionnaires de la conversion par HBR Investment Group de 107 ORNANE

(Boursier.com) — Comme prévu dans le plan de continuation arrêté par le Tribunal de commerce de Paris par jugement rendu le vendredi 15 mai 2020 et comme annoncé le 18 mai 2020, HBR Investment Group a acquis 831.000 actions Néovacs et 107 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) d'une valeur nominale unitaire de 10.000 euros, détenues par European Select Growth Opportunities Fund (ESGOF) dans le cadre du contrat de financement conclu le 22 mars 2019 entre Néovacs et ESGOF, pour un prix d'acquisition total d'environ 335 KE.

HBR Investment Group a demandé hier la conversion de la totalité des ORNANE ainsi acquises en actions nouvelles Néovacs, conformément aux termes desdites ORNANE. Le règlement-livraison des actions nouvelles Néovacs issues de la conversion devrait intervenir ce jour.

La conversion de l'intégralité des ORNANE entraîne la création de 21.400.000 actions nouvelles, soit, sur la base du capital social de Néovacs à ce jour, une dilution de 12% pour les actionnaires existants. HBR Investment Group devient ainsi détenteur de 22.231.000 actions Néovacs représentant 12,32% du capital et 12,35% des droits de vote.