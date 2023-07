Néovacs : fin de la campagne d'adhésion à la fiducie

(Boursier.com) — Néovacs annonce le succès de la fiducie-gestion (la Fiducie) chargée de convertir en actions Néovacs les obligations remboursables en actions (ORA) émise en juin 2023.

A l'issue de la période d'adhésion, l'intégralité des porteurs d'ORA a décidé de transférer la totalité des 17.687 ORA émises, d'une valeur nominale de 100 euro chacune, à la Fiducie. En conséquence, le Directeur Général de Néovacs a décidé de procéder à l'émission de 115.374 000 bons de souscription d'actions dits "equitization" (BSAE), lesquels ont été souscrits en intégralité par la Fiducie.

Pour rappel, la Fiducie est chargée :

1. De convertir en actions Néovacs les ORA émises et qui lui ont été transférées, de manière structurée et organisée dans le temps, puis de céder les actions Néovacs en résultant sur le marché (le processus d'equitization) ;

2. De souscrire ensuite, dans le temps, à plusieurs émissions successives d'obligations sèches Néovacs (OS) pour un montant total maximum de 4 ME grâce au produit de la cession sur le marché des actions issues de l'equitization des ORA, et des OS le cas échéant ;

3. De procéder à l'equitization des OS.