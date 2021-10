Néovacs : du flair dans la détection du Covid-19 ?

(Boursier.com) — En séance, l'action Néovacs refait le terrain perdu hier, rebondissant de quelque 11% après la publication d'une étude dans la revue Nature sur le rôle des chiens détecteurs dans le dépistage du Covid-19.

L'utilisation de la technique des chiens détecteurs pour le dépistage du SRAS-COV-2 chez les individus asymptomatiques s'avère être une solution plus efficace que les tests RT-PCR. Les caractéristiques favorables à son utilisation sont sa sensibilité élevée, son délai d'exécution court, son faible coût, son caractère moins invasif et sa facilité d'application. Des résultats publiés dans la revue scientifique Nature préconisent l'utilisation de chiens dressés et utilisés pour détecter cette maladie chez l'Homme. Les auteurs démontrent que ces chiens sont capables de détecter l'odeur du COVID-19 dans la sueur des patients. La sensibilité du test s'est avérée supérieure aux tests RT-PCR réalisés à partir d'écouvillonnages nasaux.

Néovacs rappelle avoir annoncé, le 27 septembre, un investissement de 5 M$ (4,2 ME) dans Bio Detection K9, société canadienne spécialisée dans la détection canine de bactéries et de virus et notamment du Covid-19. Il s'agit de la première opération de croissance externe de Néovacs dans le cadre de son plan stratégique d'investissements dans des sociétés BioTech et MedTech à fort potentiel.