Néovacs : demande de brevet autour de sa plateforme ARN messagers

(Boursier.com) — Néovacs a déposé une demande de brevet internationale autour de sa nouvelle plateforme ARN messagers (ARNm) dans le domaine des maladies auto-immunes et inflammatoires, notamment autour des allergies.

Depuis la pandémie liée au virus SARS-CoV-2, les vaccins ARNm sont au coeur de l'actualité. Cette technologie présente de nombreux avantages, tels qu'une grande versatilité et des réponses efficaces et durables. Grâce à son expertise en matière de développement de vaccins, Néovacs a mis au point une plateforme de production de vaccins ARNm. Des données précliniques très prometteuses obtenues par l'entreprise démontrent que cette nouvelle technologie vaccinale permet de cibler des protéines du soi, surproduites dans certaines pathologies. Ces vaccins ARNm thérapeutiques pourront donc être utilisés dans une stratégie d'immunisation active pour induire une réponse biologique, afin de ramener les niveaux de ces cibles au niveau de base. Ces résultats ouvrent ainsi la porte à une utilisation de ces vaccins ARNm dans le cadre de pathologies auto-immunes ou inflammatoires, telles que les allergies.

Néovacs vient de déposer une demande de brevet internationale portant sur un "produit ARNm composé de séquences codant pour l'IL-4 et l'IL-13". Ce dépôt intervient après celui d'une première demande en août 2021 qui offre à Néovacs une antériorité sur cette innovation à compter de cette date. Pour Hugo Brugière, PDG de Néovacs : "Ce nouveau dépôt de brevet est la parfaite illustration de la capacité d'innovation de Néovacs et la preuve que l'activité synergique des équipes de R&D et de Production peut donner lieu à des avancées spectaculaires dans le domaine de l'auto-immunité. Je suis très fier de pouvoir créer toujours plus de valeur pour l'entreprise et demain pour les patients".