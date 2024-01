Néovacs : Avancée majeure des deux candidats vaccins

(Boursier.com) — Néovacs , société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, annonce le franchissement de nouvelles étapes majeures du développement de ses candidats vaccins en traitement des allergies.

Pour rappel, dans une stratégie d'optimisation de son approche d'immunisation active, Néovacs développe deux plateformes de génération de vaccins thérapeutiques, appelés également immunomodulateurs :

- La première plateforme, historique, de type protéique (Kinoïdes protéiques), et

- La seconde plateforme, dernièrement mise au point, de type ARNm (Kinoïdes ARNm).

Ces deux plateformes ont été utilisées pour générer 2 candidats vaccins dirigés contre les cytokines IL4 et IL-13. Pour rappel, le candidat vaccin Kinoïde protéique a généré une réponse polyclonale neutralisante contre les IL-4/IL-13 circulantes permettant d'obtenir un effet biologique dans un modèle d'asthme allergique chez des souris humanisées.

La mise au point récente du candidat vaccin Kinoïde ARNm, développé en un temps record, a été validée par la production d'anticorps neutralisants dans des modèles de souris humanisées. Ces résultats, très encourageants, ont conduit à initier une étude comparative des deux types de vaccins chez le primate non humain en conditions R&D en décembre 2023. À ce jour, les premières administrations des vaccins Kinoïdes protéiques et ARNm ont été réalisées, sans effet indésirable.

L'étude sur ce modèle prévoit 3 injections sur une durée de 3 mois et se terminera en avril 2024. Les analyses porteront sur la réponse immunitaire au vaccin ainsi que sa tolérance.

Les résultats de l'étude seront un jalon important et permettront de sélectionner le type de plateforme à retenir pour poursuivre un développement clinique dans l'allergie et ainsi préparer le lancement d'un essai de Phase I/Iia chez l'homme.