Néovacs annonce l'entrée en phases nationales du brevet sur ses vaccins à ARNm dans les allergies

(Boursier.com) — Néovacs , société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, annonce l'entrée en phases nationales de son brevet portant sur ses candidats vaccins à ARNm dans le domaine des allergies.

Pour rappel, un candidat vaccin à ARNm dirigé contre les cytokines IL-4 et IL-13 est développé par Néovacs pour le traitement des allergies. Le concept a été validé par la production d'anticorps neutralisants dans des modèles de souris humanisées. La réponse immunitaire et la tolérance au vaccin sont actuellement en cours d'évaluation chez le primate non humain en conditions 'R&D', avec des résultats attendus au début du second trimestre 2024.

Ce candidat vaccin IL-4 et IL-13 à ARNm est protégé par un brevet international déposé en août 2021 intitulé "mRNA vaccines comprising IL4 and/or IL13 RNA and uses thereof".

L'invention revendique l'utilisation d'un vaccin thérapeutique comme traitement des effets pathologiques associés à une surexpression d'IL-4 et d'IL-13, notamment dans l'asthme, les allergies alimentaires, les réponses aux venins et la survenue de chocs anaphylactiques, la dermatite atopique, la fibrose pulmonaire et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

Le brevet entre en phase d'examen par les offices des États dans lesquels une délivrance est souhaitée, à savoir 10 pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie et 4 autres territoires associés, dont notamment les Etats-Unis, la Chine et le Japon.