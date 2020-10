Neolife : vive croissance au 3ème trimestre

Neolife : vive croissance au 3ème trimestre









Crédit photo © Neolife

(Boursier.com) — Ce troisième trimestre aura été le plus important de l'histoire de Neolife, tant au niveau du chiffre d'affaires consolidé que des ventes d'éléments de construction. Ainsi, le CA du 3ème trimestre s'élève à 2,45 ME, en augmentation de +23,6% par rapport au CA du 3ème trimestre 2019. Les ventes d'éléments de construction s'élèvent quant à elles à 1,76 ME, en augmentation de +38% par rapport à celles du 3ème trimestre 2019. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, les effets de la pandémie sont quasiment annihilés avec des ventes d'éléments de construction sur 9 mois à hauteur de 4,10 ME en diminution de -1,7% par rapport aux 9 premiers mois 2019.

Grâce à une reprise robuste post-confinement, le chiffre d'affaires 2020 des éléments de construction est attendu proche du niveau de chiffre d'affaires 2019 avec une nette amélioration de la rentabilité. Après avoir obtenu une première enveloppe de PGE à hauteur de 1 ME sur le 1er semestre, Neolife a obtenu une deuxième enveloppe du même montant sur le 2ème semestre 2020. La trésorerie brute en fin d'année est ainsi attendue proche de 3 ME.