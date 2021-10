Neolife vise plus de 10 ME de CA annuel

(Boursier.com) — Neolife présente son chiffre d'affaires consolidé sur les 9 premiers mois 2021. Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois est en augmentation de 24,1% à 7,51 ME, et ce malgré un léger ralentissement de la croissance au 3ème trimestre 2021 (+6,7% à 2,61 ME). Pour rappel, l'activité du 3ème trimestre 2020 avait été impacté positivement par les reports des livraisons non effectuées lors du confinement national. Dans un contexte économique encore incertain et malgré les tensions mondiales observées sur les matières premières, le management attend un 4ème trimestre en forte hausse qui permettra au groupe de constater un chiffre d'affaires supérieur à 10 ME.