Neolife : une première pour le résultat d'exploitation !

(Boursier.com) — Le Groupe Neolife présente un chiffre d'affaires de 10,72 millions d'euros au titre de l'exercice 2021, soit une croissance de +37% par rapport à l'année 2020 (7,83 ME).

Dans un contexte de forte hausse des matières premières, le Groupe Neolife maintient son niveau de marge brute à 29% du chiffre d'affaires, soit 3,07 ME (31% sur l'année 2020 pour 2,43 ME).

Pour la première fois depuis sa création, le Groupe Neolife affiche un résultat d'exploitation positif à 9 kE. Il s'explique en grande partie par la forte progression du chiffre d'affaires couplée à des charges d'exploitation contenues.

L'Ebitda ressort à 582 kE (401 kE en 2020). Le résultat net part du groupe est ramené à une perte de -169 kE (-516 kE en 2020).

En 2022, Neolife s'engage et agit pour la reforestation avec Reforestaction. "Fabricant français de solutions bas-carbone pour le bâtiment, nous oeuvrons depuis 2012 pour un mode de construction plus durable et respectueux de notre planète. Au-delà de nos produits, nous souhaitons aujourd'hui aller plus loin et contribuer directement à des actions de reforestation, en France et en Europe", indique Patrick Marché, Fondateur et Président du directoire.