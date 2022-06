Neolife : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale de Neolife s'est tenue le 24 juin. Les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée possédaient 12.719.961 actions, soit un peu plus de 24% des actions composant le capital social et ayant le droit de vote. Ils ont approuvé à l'unanimité l'ensemble des résolutions à l'ordre du jour, à savoir les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021, l'affectation du résultat et les conventions réglementées. Les comptes annuels et les comptes consolidés ont été certifiés sans réserve.

Patrick Marché, Fondateur et Président du directoire, rappelle que le Groupe Neolife présente un chiffre d'affaires de 10,72 millions d'euros au titre de l'exercice 2021, en croissance de 37% par rapport à l'année 2020. Dans un contexte de forte hausse des matières premières, le Groupe maintient son niveau de marge brute à 29% du chiffre d'affaires (31% sur l'année 2020). Pour la première fois depuis sa création, il affiche un résultat d'exploitation positif, qui s'explique en grande partie par la forte progression du chiffre d'affaires couplé à des charges d'exploitation contenues.