Neolife : rapport annuel publié

(Boursier.com) — Neolife publie son rapport de gestion et ses comptes annuels. Les principaux éléments des résultats avaient déjà été fournis fin mars. Le chiffre d'affaires consolidé 2019 s'élève à 8,31 ME, en augmentation de +25,6% par rapport à 2018 et en augmentation de +30,1% en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé uniquement sur les activités poursuivies. Le résultat d'exploitation est une perte de (633) KE contre une perte de (1.482) KE sur 2018. Après prise en compte d'un résultat financier (principalement charges d'intérêts sur prêts moyen terme) de (54) KE, d'un résultat exceptionnel (principalement coûts de restructuration de la force commerciale) de (127) KE et de l'impact non-cash d'une charge impôt différé pour (117) KE, la perte nette s'élève à 930 KE sur l'exercice 2019.

Au niveau du bilan, les capitaux propres (part du groupe) s'élèvent à 2.470 KE et représentent 47,3% du total bilan. La trésorerie nette s'élève à +909 KE. L'endettement financier net s'élève quant à lui à 277 KE.

La première priorité de Neolife, dans un contexte d'épidémie de Covid-19, demeure la protection et la santé à la fois de ses collaborateurs et de l'ensemble des parties prenantes. C'est pourquoi un plan de continuité des affaires, centré sur la mise en télétravail de la majorité de ses collaborateurs et la gestion optimisée de son cash-flow a été mis en place en amont de l'annonce du confinement. A court terme, le groupe anticipe une quasi-stagnation de son chiffre d'affaires au 1er trimestre 2020.