Neolife : Poursuite de la forte croissance au premier semestre 2023

(Boursier.com) — NEOLIFE , acteur majeur des e?co-mate?riaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, annonce son chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2023 de 5,1 ME au titre des matériaux de construction, en progression de +25% par rapport au premier semestre 2022. Cette croissance est tirée par l'Export (+1,3 ME) du fait du renforcement de la stratégie et notamment la poursuite du développement du marché Hollandais ainsi qu'un démarrage très prometteur en Suisse.

Le marché français est quant à lui en retrait de -0,3 ME du fait de glissements d'affaires de S1 à S2 et de décalages de démarrages chantiers liés à des arbitrages financiers. Ces coupes budgétaires ont entrainé des baisses de quantités vendues sur certains chantiers.

Le chiffre d'affaires de 2,3 ME concernant la vente d'éco-matériaux est en recul de -5% par rapport au premier semestre 2022, car la société a opéré un changement de process vis-à-vis de l'un de ses principaux extrudeurs. Afin d'améliorer la gestion des chutes et des délais, la matière première (ie, compound), lui est désormais mise à disposition depuis le 1er mai 2023 (cette matière lui était préalablement vendue). L'extrudeur se chargeant toujours de transformer la matière première en produits finis. Ce chiffre d'affaires éco-matériaux aurait été de 2,9 ME à business model équivalent, soit +23% par rapport à 2022.

Le chiffre d'affaires global qui s'affiche ainsi à 7,5 ME, soit +14% par rapport au premier semestre 2022. Un chiffre d'affaires global qui aurait été en croissance de +1,6 ME, soit +24%, à business model équivalent.

Par ailleurs, les différentes actions réalisées en 2022 et sur le premier semestre 2023 permettent à la société d'afficher une marge brute qui progresse de plus 20% par rapport au premier semestre 2022 et un taux de marge brute qui s'améliore de plus de 2 points à période comparable.

"La poursuite de cette croissance démontre une fois de plus l'intérêt croissant du marché pour les produits biosourcés et innovants. Ces performances sont d'autant plus positives qu'elles se déroulent dans un contexte global du marché de la construction très tendu avec une lenteur décisionnelle et des choix de matériaux revus à la baisse tant qualitativement que quantitativement" a commenté Bernard Voisin, Président du Directoire

Prochaine communication financière :

30 septembre avec la publication des résultats semestriels.