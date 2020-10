Neolife : perturbé au 1er semestre par la crise sanitaire

Crédit photo © Neolife

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Neolife au titre du 1er semestre 2020 s'est élevé à 3,61 millions d'euros, en diminution de -15,6% par rapport au 1er semestre 2019 (4,27 ME). Après un excellent début d'année 2020, tant au niveau des facturations que des commandes enregistrées pour le 1er semestre, le Groupe a fait face à d'importantes perturbations liées à la fermeture de la quasi-totalité des chantiers du BTP à compter de mi-mars 2020, tant en France que dans les autres pays européens. La réouverture progressive des chantiers a permis de reprendre progressivement les livraisons jusqu'à la fin du mois de mai 2020. La société estime qu'une activité normale a pu reprendre à compter du 1er juin 2020.

La marge brute du Groupe poursuit sa progression pour atteindre 29% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2020, en augmentation de 3,1 points par rapport au 1er semestre 2019 consécutive à l'amélioration du processus des ventes et au mix produit.

Grâce à la rationalisation des coûts du personnel et de la prise en compte des indemnités perçues par la mise en place du mécanisme d'activité partielle, les charges de personnel restent stables par rapport au chiffre d'affaires. Elles représentent 17,6% du CA au 1er semestre 2020 (17,8% au 30 juin 2019). La marge d'Ebitda ressort ainsi en forte augmentation à +177 kE, et représente 4,91% du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2020 (0,61% au 1er semestre 2019).

Au 30 juin, le résultat net part du groupe est une perte de -272 kE (-468 kE au 30 juin 2019). Il recule de 42 %.

Situation financière

Les capitaux propres part du groupe (2,38 ME) représentent 36,5% du total de bilan au 30 juin 2020 (43% au 31 décembre 2019). L'endettement financier net s'élève à 395 kE (disponibilités positives retranchées des dettes financières). Le ratio d'endettement s'élève à 16,6% (rapport entre l'endettement financier net et les capitaux propres part du groupe) au 30 juin 2020 (23,4% au 31 décembre 2019). La marge brute d'autofinancement est positive sur le 1er semestre 2020 et s'élève à 132 kE (-78 kE au 1er semestre 2019). Cette amélioration est corrélée avec l'amélioration de l'Ebitda (+151 kE).

Les flux nets de trésorerie généré par l'exploitation sont négatifs à hauteur de -94 kE impactés négativement par la variation de BFR à hauteur de -226 kE. Les flux nets de trésorerie généré par l'investissement ressortent négatifs à hauteur de -206 kE et comprennent principalement les investissements liés à l'effort de R&D du Groupe. La variation de trésorerie est positive de 1,14 ME ; la trésorerie brute au 30 juin s'élève à 2,04 ME.

Perspectives à court terme

Fort d'une trésorerie au 30 juin 2020 supérieure à 2 ME, d'une chaîne de production locale et flexible et engagée pour un monde plus durable, Neolife prend des parts de marchés et voit son chiffre d'affaires augmenter très fortement sur les mois de juillet et août 2020 de près de 50% par rapport à la même période sur 2019.

Le 2e semestre 2020 pourrait être meilleur que la 1ère partie de l'année, tant en activité qu'en rentabilité.