Neolife : mouvements au tour de table

(Boursier.com) — Neolife informe de franchissements de seuils. La société Capriona SAS et son président Pascal Leandri, tous deux implantés à La Réunion, actionnaires de la société Neolife, agissant de concert, ont franchi, à la hausse, le 15 juin 2023, les seuils de 15% du capital et de 15% des droits de vote, par voie d'acquisition d'actions, et détenaient alors respectivement 15.410.000 actions et droits de vote, et 400.000 actions et droits de vote - sur la base d'un capital composé de 96.370.849 actions et droits de vote en date du 15 juin. En outre, la société Novali et son président Serge Mathieu, actionnaires historiques de Neolife, agissant de concert, ont franchi, à la hausse, le 16 juin, les seuils de 5% du capital et de 5% des droits de vote, et détenaient alors respectivement 2.576.375 actions et droits de vote et 2.531.238 actions et droits de vote.