Neolife : l'EBITDA ressort en augmentation de +34% au S1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Neolife s'élève à 4,92 ME au 1er semestre 2021, en forte croissance de +36,3% par rapport au 1er semestre 2020. Les volumes vendus s'élèvent à plus de 48.000 m(2) au 1er semestre 2021 contre 36.000 m(2) au 1er semestre 2020. Les ventes se réalisent à hauteur de 83% en France et 17% en Europe.

La marge brute du groupe est relativement stable et augmente d'un demi-point sur la période analysée pour s'élever à 29,4% du chiffre d'affaires.

Les autres produits d'exploitation s'élèvent à 358 KE, en augmentation de 11% ,et sont principalement composés des dépenses de 'R&D' activées pour 191 KE (vs 134 KE au 1er semestre 2020) et de produits du Crédit Impôt Recherche pour 72 E (vs 74 KE au 1er semestre 2020).

Les autres charges d'exploitation du 1er semestre 2021 s'élèvent à (1.510) KE, en augmentation de 32% par rapport au 1er semestre 2020, et suivent l'évolution à la hausse de l'activité.

Ces autres charges d'exploitation sont principalement composées de charges de personnel qui restent stables par rapport au chiffre d'affaires (elles représentent 17,6% du CA) et de charges externes qui ont tendance à moins augmenter que le développement de l'activité.

Aussi, l'EBITDA ressort en augmentation de +34% à 238 KE et représente une marge de 4,84% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2021, stable par rapport à celle du 1er semestre 2020.

Les capitaux propres part du groupe (2.191 KE) représentent 30,9% du total de bilan au 30 juin 2021 contre 30,1% au 31 décembre 2020.

L'endettement financier net s'élève quant à lui à 316 KE (disponibilités positives retranchées des dettes financières). Le ratio d'endettement s'élève à 14,4% (rapport entre l'endettement financier net et les capitaux propres part du groupe) au 30 juin 2021.

Consécutivement à l'amélioration de l'EBITDA, la marge brute d'autofinancement s'améliore sur la période et s'élève à +211 KE sur le 1er semestre 2021 contre +132 KE au 1er semestre 2020.

Le BFR sur les 6 premiers mois de l'exercice 2021 est impacté par la hausse souhaitée des stocks au 30 juin 2021 (+230 KE) afin de pouvoir répondre au carnet de commande important. Ainsi, les flux nets de trésorerie générés par l'exploitation sont négatifs à hauteur de (115) KE impactés négativement par la variation de BFR à hauteur de (326) KE.

Les flux nets de trésorerie générés par l'investissement ressortent négatifs à hauteur de (270) KE et comprennent principalement les investissements liés à l'effort continu de R&D du Groupe.

Les flux de trésorerie négatifs générés par les opérations de financement sont impactés par les remboursements d'emprunts à hauteur de (249) KE.

Aussi, la variation de trésorerie est négative de (620) KE et la trésorerie brute au 30 juin 2021 s'élève à 2.717 KE.

Perspectives à court terme

A date, le 2nd semestre est bien orienté et il se pourrait que ce semestre soit dans la continuité des éléments financiers présentés pour le 1er semestre 2021.

La société communiquera de façon plus détaillée sur ses perspectives annuelles 2021 lors de la publication de son chiffre d'affaires des 9 premiers mois, communication prévue pour le 14 octobre 2021.