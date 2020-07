Neolife : l'activité semestrielle a reculé de 15%

Neolife : l'activité semestrielle a reculé de 15%









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Neolife au titre du 1

er semestre 2020 s'est élevé à 3,60 MEUR, en diminution de -15,7% par rapport au 1er semestre 2019.

Après un excellent début d'année 2020, tant au niveau des facturations que des commandes enregistrées pour le 1er semestre, le Groupe a fait face à d'importantes perturbations liées à la fermeture de la quasi-totalité des chantiers du BTP à compter de mi-mars 2020, tant en France que dans les autres pays européens.

Grâce à l'accompagnement de ses actionnaires en fin d'année 2019 et de ses banques au cours du 2ème trimestre avec la mise en place notamment d'un PGE pour un montant de 1 ME, Neolife a pu hausser le niveau de ses stocks pour permettre une reprise plus rapide.

Ainsi, l'activité sur le mois de juin 2020 a cru de +25% par rapport au mois de juin 2019 après un début de deuxième trimestre qui a vu l'activité chuter de moitié.

Malgré cette baisse ponctuelle d'activité liée à la crise sanitaire du Covid-19, les premières analyses des données de gestion au 30 juin 2020 montrent une amélioration des indicateurs de rentabilité ; l'EBITDA de ce premier semestre est attendu positif et supérieur à celui du premier semestre 2019.