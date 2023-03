Neolife : impacté par l'inflation des matières premières au 1er semestre

(Boursier.com) — Neolife présente un chiffre d'affaires 2022 de 13,3 millions d'euros au titre de l'exercice 2022, soit une croissance de près de +25% par rapport à l'exercice 2021. La poursuite de cette forte croissance démontre l'intérêt croissant du marché pour nos produits biosourcés. Cette croissance est réalisée malgré le fait que le secteur du bâtiment connaisse des perturbations et décalages en termes de réceptions et livraisons d'ouvrages, faute d'approvisionnement de matériaux sur d'autres lots (menuiseries, ouvertures, charpentes).

Certaines provisions sur matières premières avaient été sous-évaluées en 2021, impactant ainsi négativement le 1er semestre 2022, d'environ 100 kE. La société constate une dégradation de son taux de marge de -2 points par rapport à 2021 (25% vs 27%). A taux de marge constant, la société aurait dégagé une marge de 3,6 ME, soit environ 300 kE de marge supplémentaire. Les nombreuses actions initiées dès le début de l'année 2022 ont permis de stabiliser la dégradation de marge sur le second semestre 2022 et in fine de la redresser sur les derniers mois de l'année.

L'Ebitda est une perte de -539 kE, pour un résultat net de -3,62 ME (-303 kE au 31 décembre 2022). Le résultat financier tend à s'améliorer du fait d'un désendettement progressif.

Au 31 décembre 2022, la trésorerie s'élève à 1,36 ME, quand elle s'affichait à 1,83 ME à fin 2021, soit une variation sur l'exercice 2022 d'environ -470 kE. Cette variation négative de trésorerie s'explique en premier lieu par un Ebitda négatif qui s'affiche à -539 kE.

La croissance de la société entraine une hausse du besoin en fonds de roulement (environ 525 kE) au travers notamment des créances clients. Cela impacte donc d'autant plus les flux nets d'exploitation. Ces derniers ressortent négatifs à -860 kE.

Les flux nets liés à l'investissement s'élèvent à -235 kE. Les flux nets liés au financement s'élèvent à +625 kE.

Outre les remboursements d'emprunts dont l'ensemble représente des décaissements à hauteur de 725 kE sur l'année 2022, les flux financiers entrants s'expliquent par l'utilisation du contrat de financement via OCEANE signé début juillet 2022 avec EHGO. Sur l'exercice 2022, la société a tiré 6 tranches de 250.000 euros, soit un montant total de 1,5 ME, dont 190 kE a été remboursé au titre du solde de la tranche 6, soit un net reçu sur la période de 1,3 ME.

Depuis la mise en place du contrat de financement sur l'exercice 2022 et jusqu'à présent, les conversions d'OCEANE se sont traduites par l'émission de près de 44 millions d'actions, portant le capital social de la société de 52 millions d'actions à 96 millions d'actions. Sur le nombre d'actions émises, 14 millions l'ont été au titre de la conversion de la valeur nominale des OCEANE et 30 millions au titre d'indemnités venant compenser un prix de conversion des OCEANE inférieur à la valeur nominale des actions. Ces dernières actions émises ont ainsi impacté le résultat exceptionnel à hauteur de 3 ME (valeur nominale de l'action étant de 0,10 euro).