Neolife : franchissements de seuils

(Boursier.com) — Neolife informe des franchissements de seuils des actionnaires suivants...

* La société Nextstage AM, au travers des fonds dont elle a la gestion, actionnaires de la société Neolife, agissant de concert, ont franchi, le 14 novembre, à la baisse, les seuils de 5% du capital et de 5% des droits de vote, et détenaient alors le nombre d'actions et de droits de vote indiqué ci-dessous :

- FCPR Nextstage Rendement : 79.051 actions et droits de vote

- FCPI Nextstage CAP 2023 : 419.262 actions et droits de vote

- FIP Nextstage Convictions 2024 : 5.728 actions et droits de vote

- FCPI Nextstage CAP 2024 IR : 2.643.535 actions et droits de vote.

Données sur la base d'un capital composé de 64.879.369 actions et droits de vote en date du 14 novembre 2022.

* La société Novali et son président Serge Mathieu, actionnaires de la société Neolife, agissant de concert, ont franchi, le 30 novembre, à la baisse, les seuils de 5% du capital et de 5% des droits de vote, et détenaient alors le nombre d'actions et de droits de vote indiqué ci-dessous :

- Novali : 1.685.064 actions et droits de vote

- Serge Mathieu : 2.531.238 actions et droits de vote.

Données sur la base d'un capital composé de 93.970.249 actions et droits de vote en date du 30 novembre 2022.