Neolife : franchissements de seuils

(Boursier.com) — Neolife informe que la société Capriona SAS et son président Pascal Leandri, tous deux implantés à La Réunion, actionnaires de la société Neolife, agissant de concert, ont franchi, à la baisse, le 28 novembre, les seuils de 15% du capital et de 15% des droits de vote. Ils détenaient alors le nombre d'actions et de droits de vote suivants :

- Capriona SAS : 10.930.000 actions et droits de vote

- Pascal Leandri : 470.000 actions et droits de vote.