Neolife : forte croissance annuelle

(Boursier.com) — Neolife, acteur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, poursuit sa trajectoire de croissance avec un chiffre d'affaires consolidé de 8,27 ME au titre de l'exercice 2019 en augmentation de 25%. Le CA total des activités poursuivies progresse de 29,5%. Au second semestre, le CA consolidé grimpe de 45,5% à 4 ME. L'activité de ventes des éléments de construction tire la croissance avec une augmentation de +34,6% sur l'exercice 2019, conformément aux dernières perspectives évoquées. Les volumes vendus augmentent de +20% à 88.000 m2, avec une progression significative sur les gammes de bardage biosourcé avec une forte capacité de résistance au feu.

Le soutien financier des actionnaires ayant participé à la dernière augmentation de capital devrait permettre à Neolife "de délivrer sur 2020 une nouvelle année de croissance de l'activité à 2 chiffres et d'investir fortement afin de réaliser une forte croissance sur les prochaines années".