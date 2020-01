Neolife fait le point sur les BSA 2019

(Boursier.com) — Neolife avait attribué gratuitement le 17 mai 2019 à ses actionnaires 34.478.103 BSA (code ISIN FR0013420247) avec une maturité au 31 décembre 2019. Ces BSA avaient une parité d'exercice de 1 action pour 2 bons de souscription et un prix d'exercice de 0,10 euro. Suite aux dernières demandes d'exercices en date du 31 décembre 2019, Neolife peut annoncer le résultat définitif ce cette opération : 30.671.440 BSA ont été exercés ce qui a donné lieu à la création de 15.335.720 nouvelles actions. Sébastien Marin-Laflèche, président du directoire de Neolife, commente : "Cette augmentation de capital a été suivie par 89% de nos actionnaires, c'est un véritable succès ! Je remercie l'ensemble des actionnaires pour leur confiance et plus particulièrement l'ensemble des membres du directoire et du conseil de surveillance qui ont participé à cette opération de façon significative. Cet apport de cash va permettre d'envisager sereinement le fort développement attendu de l'activité commerciale".

Suite à la demande d'exercice en date du 7 janvier 2020 du solde des BSA détenus par le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund, le nombre d'actions composant le capital s'élève à 51.686.879.