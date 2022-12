Neolife fait le point sur le financement avec European High Growth Opportunities Securitization Fund

(Boursier.com) — Neolife a signé, début juillet 2022, un contrat de financement avec le fonds d'investissement luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (Investisseur).

Cette ligne de financement flexible sur 18 mois, par émission de 400 bons d'émission d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d'une valeur nominale de 5.000 euros chacune (OCEANE), se décompose en 8 tranches d'un montant nominal maximum de 250.000 euros, correspondant à l'émission d'un nombre maximum de 50 OCEANE chacune.

Le montant nominal maximum total des OCEANE ainsi émises sera égal à 2 millions d'euros.

La mise en place de cette ligne de financement par émission d'OCEANE, a pour objectif de financer la croissance de Neolife à travers son besoin en fonds de roulement tout en permettant de faire face à un contexte mondial de hausse des prix des matières premières.

La société a tiré 6 tranches de 250.000 euros : 3 tranches à l'initiative de la société et 3 tranches suite à la demande de l'Investisseur. Cela représente 300 OCEANE émises, soit 1,5 ME tirés.

En parallèle, la société avait émis à la signature du contrat de financement, 20 OCEANE à titre de paiement de la commission d'engagement de l'Investisseur.

Au total, à date, la société a émis 320 OCEANE pour un montant de financement reçu de 1,5 millions d'euros et le paiement d'une commission d'engagement pour un montant de 100.000 euros.

Sur l'ensemble de ces 320 OCEANE, l'investisseur a converti 270 Oceane, soit un montant de 1,25 ME sur les 1,5 ME tirés, plus les 100.000 euros de commission d'engagement.

Ces conversions se sont traduites par l'émission de 41.581.369 actions portant le capital de 52.388.880 actions à 93.970.249 actions. Sur le nombre d'actions émises, 13.480.769 l'ont été au titre de la conversion de la valeur nominale des OCEANE et 28.100.600 au titre d'indemnités venant compenser un prix de conversion des OCEANE inférieur à la valeur nominale des actions.

Le plafond de la 3e résolution de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 31 mars 2022, prévoit un plafond d'augmentation de capital qui ne peut excéder 4,4 millions d'euros, soit l'émission de 44.000.000 actions.

Afin de respecter ce plafond, les conversions d'OCEANE émises et non converties à date, à savoir 50 OCEANE pour un montant de 250.000 euros, sont temporairement suspendues.