Neolife : Déclaration de Capriona aux salariés et aux actionnaires

(Boursier.com) — Dans le dossier Neolife, Capriona a fait part d'une nouvelle déclaration aux salariés et aux actionnaires de la société :

"Nous renouvelons notre message de confiance envers les équipes opérationnelles de NEOLIFE dirigées par Marie-Claude Berland. Nous souhaitons que Bernard Voisin poursuive son action au sein de NEOLIFE et nous l'accompagnerons.

Nous entendons approfondir le travail de terrain accompli pour développer harmonieusement NEOLIFE dans l'intérêt de tous : salariés, clients, fournisseurs et actionnaires.

Nous réaliserons un audit complet de la société et une revue stratégique pour définir les axes de progrès et les moyens humains et financiers à mettre en oeuvre, en proscrivant tout recours à des modes de financement dilutifs et inéquitables pour les actionnaires.

CAPRIONA jouera son rôle d'actionnaire de référence en soutenant la trésorerie courante et les nécessaires investissements.

Aujourd'hui, il est indispensable de promouvoir une nouvelle gouvernance avec la révocation de Patrick Marché et de ses soutiens au Conseil de Surveillance, pour les raisons évoquées dans notre lettre ouverte du 14 juin 2023 à Patrick Marché, accessible via ce lien https://urlz.fr/moRI

Nous confirmons avoir franchi le 15 juin 2023 le seuil de 15% du capital de NEOLIFE et détenons à ce jour 16,4% des actions.

Nous comptons sur votre soutien pour que l'AG du 26 juin 2023 nous permette d'écrire une nouvelle page de l'aventure NEOLIFE".

Pascal Leandri.