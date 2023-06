Neolife : Courrier de Patrick Marché en réponse à la société CAPRIONA

(Boursier.com) — NEOLIFE annonce partager un courrier de Patrick Marché en réponse à la société CAPRIONA, et plus précisément au titre de la "Lettre ouverte à Patrick Marché", sur son site internet, rubrique Investisseurs, section Assemblées, année 2023.

La société rappelle toujours se tenir à disposition des actionnaires via l'adresse mail investors@neolife.fr pour répondre à leurs questions en amont de l'assemblée générale du 26 juin prochain.

"Monsieur Leandri, Président de Capriona,

Nous avons répondu une première fois à l'automne à vos interrogations par courrier, et avons communiqué de façon précise sur les points essentiels à travers le rapport d'activité, la lettre aux actionnaires et autres communiqués de presse.

Sans préempter les clarifications qui seront apportées lors de l'assemblée générale sur les sujets que vous abordez dans votre lettre, en tant que co-fondateur et Président du Conseil de Surveillance, il me semblait important de répondre.

Vous ne cessez de critiquer les choix stratégiques et financiers pris par le Conseil de Surveillance et le Directoire.

Mais alors pourquoi, compte tenu de votre parcours professionnel et de votre profil d'investisseur avisé, avoir continué de vous renforcer dans cette Société à hauteur de 15% ? Vous saviez, et vous savez, que le management et les salariés de l'entreprise faisaient les bons choix. En tout état de cause, pour un défenseur des minoritaires, c'est une belle prise de contrôle rampante sans paiement de prime...

D'après vos projets de résolutions, vous souhaitez révoquer la majeure partie des membres de la direction à cause des choix stratégiques qui ont été faits. Ne serait-ce pas uniquement pour placer vos camarades de classe préparatoire et de promotion d'école d'ingénieur ?

NEOLIFE suit aujourd'hui sa feuille de route afin d'accélérer la croissance de ses activités et asseoir sa position sur le marché. Vous ambitionnez demain de prendre la direction de la société, mais pour faire quoi ? Nous avons bien compris que la gouvernance ne vous convenait pas. Mais pour le reste, c'est le néant absolu. Vous ne proposez aucun axe de développement ou intention pour NEOLIFE : nouveaux produits, nouveaux marchés, quels investissements, délocalisation, revente ? que voulez-vous faire ? quels sont les moyens de vos ambitions ? Nous n'avons toujours aucune réponse...

Ma volonté première est de garantir la pérennité de NEOLIFE en conservant ses salariés et leur motivation indéfectible sous la Direction avisée de Monsieur Bernard Voisin, Président du Directoire, et de Madame Marie Berland, Directrice Générale. Sans eux la Société ne serait rien.

Enfin, conscient des besoins d'évolution de son Conseil de Surveillance, ses membres sont partisans de l'élargir conformément aux meilleures pratiques de la place (parité, nombre, indépendance, etc.) pour préserver au mieux les intérêts de NEOLIFE et de ses actionnaires.

Patrick Marché

Président du Conseil de Surveillance"