Neolife : confirmation d'une croissance fin octobre de +28%

(Boursier.com) — Neolife confirme une croissance à fin octobre de +28% et un dépassement des 10 ME de chiffre d'affaires en 2021.

Le management attend ainsi un 4ème trimestre en forte hausse.

Changement de gouvernance

Le conseil de surveillance a décidé de procéder à des nominations pour accompagner la croissance organique et externe du Groupe sur les prochaines années avec :

La nomination de Vincent Bazi comme Président du Conseil de Surveillance. La nomination de Patrick Marché Fondateur de la société comme Président du Directoire. La nomination de Marie Berland comme Directrice Générale Professionnelle de l'industrie du Bâtiment depuis plus de 18 ans et experte en solutions et systèmes de bardages.