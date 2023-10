Neolife : chiffre d'affaires et marge bien orientés

(Boursier.com) — Neolife a annoncé une poursuite de la croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2023 (+10%) et en cumul à fin septembre (+17% à 7,4 ME).

Le fabricant de solutions constructives à caractère environnemental (bardages, profils d'habillage et terrasses) publie une marge économique de 3,1 ME contre 2,6 ME un an plus tôt (+19%).

Historiquement, la société comptabilise en chiffre d'affaires comptable la vente de compound (éco-matériau de base des produits) à ses sous-traitants plasturgistes en charge de la phase d'extrusion des profilés. Depuis le 1er mai 2023, Neolife a opéré un changement de process vis-à-vis de l'un de ses principaux extrudeurs, et ce afin d'améliorer la gestion des chutes et des délais. Désormais, pour cet extrudeur, la matière première (compound), lui est mise à disposition (vs matière qui lui était préalablement vendue). L'extrudeur se chargeant toujours de transformer la matière première en produits finis.

A ce titre, afin de pouvoir mieux suivre l'évolution du chiffre d'affaires, et ainsi retranscrire la réalité économique de ce dernier, la société présente désormais un chiffre d'affaires économique retraité, neutralisant la vente des éco-matériaux auprès de ses extrudeurs.