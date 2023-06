Neolife : CAPRIONA SAS, détentrice de 13% du capital, interpelle la Direction

(Boursier.com) — La société CAPRIONA SAS, détentrice de 13% du capital de NEOLIFE, fabricant de matériaux de construction biosourcés coté sur Euronext Growth, a récemment demandé à la direction de NEOLIFE l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale du 26 juin 2023 de 11 résolutions relatives à la révocation de l'ensemble des membres du Conseil de Surveillance ainsi que du Président du Directoire, et la nomination de 6 nouveaux membres du Conseil de Surveillance.

CAPRIONA SAS explique : "La gouvernance de NEOLIFE a pris de nombreuses décisions dont la conformité à l'intérêt social et à celui des actionnaires pose question :

- L'émission d'OCEANE pour 1,5 ME, fortement dilutive pour les actionnaires et couteuse pour la société,

- La conclusion d'une convention avec la holding personnelle de Patrick Marché, actuel président du Conseil de surveillance de NEOLIFE, prévoyant une rémunération mensuelle de 20.000 euros et une commission de 5% sur la levée de fonds ci-dessus,

- Un prêt de 250.000 euros à ALGREEN SA, société également dirigée par Patrick Marché, qui en est le principal actionnaire, mais sans aucun lien économique avec NEOLIFE".

Et de poursuivre : "Nous pensons que les dirigeants envisagent d'émettre à nouveau des OCEANE ou autres titres dilutifs, avec suppression du DPS, comme le permettraient les 7ème, 12ème et 13ème résolutions proposées à l'Assemblée Générale par la Direction.

Le maintien de la gouvernance actuelle affaiblira l'entreprise, sa réputation, la motivation de ses salariés, sa capacité à attirer de meilleurs dirigeants et à lever des capitaux.

Aussi, nous estimons que les actionnaires, à l'occasion de cette prochaine Assemblée Générale, peuvent créer les conditions d'une "sortie de crise par le haut", en révoquant les dirigeants actuels pour les remplacer par des personnes, dont Pascal Leandri, bénéficiant toutes de solides expériences et expertises dans la direction, la supervision ou le conseil d'entreprises. L'objectif de CAPRIONA n'est pas de prendre le contrôle du capital de NEOLIFE mais d'assurer le développement harmonieux de l'entreprise en respectant les intérêts des actionnaires".

Un prochain communiqué de presse de CAPRIONA présentera les candidats proposés pour le Conseil de Surveillance et les intentions de CAPRIONA pour l'avenir de NEOLIFE.