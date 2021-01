Neolife : augmentation de capital et agenda

Neolife : augmentation de capital et agenda









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Neolife avait réalisé en septembre 2015 une augmentation de capital par émission d'Actions auxquelles étaient rattachés des Bons de Souscriptions d'Actions avec une maturité au 31 décembre 2020. Ces BSA avaient une parité d'exercice de 1 action pour 1 BSA et un prix d'exercice de 0,40 euro. Consécutivement aux dernières demandes d'exercices et à la réunion du Directoire de ce jour, une augmentation de capital de 69 KE a été constatée et 690.751 nouvelles actions ont été émises. Le nouveau nombre d'action composant le capital social s'élève désormais à 52.377.630.

Le groupe annonce par ailleurs son calendrier de communication financière 2021, qui peut être soumis à modification. Il annoncera le 21 janvier 2021 son CA 2020, puis le 31 mars ses résultats 2020 et le 15 avril son CA du 1er trimestre 2021. L'AG annuelle est attendue en juin 2021, le CA S1 sera annoncé le 20 juillet et les résultats semestriels seront publiés le 30 septembre. Le CA à neuf mois est attendu le 14 octobre.