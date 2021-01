Neolife annonce un CA résilient de 7,82 ME sur 2020

(Boursier.com) — NEOLIFE , acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, affiche sa résilience avec un chiffre d'affaires consolidé de 7,82 ME au titre de l'exercice 2020. Malgré des conditions économiques défavorables sur ses marchés, les ventes d'éléments de construction de NEOLIFE sont relativement stables à 5,41 ME sur 2020 (soit -3% par rapport à 2019).

Les ventes sur la France, son plus gros marché géographique, affichent une très belle performance avec une augmentation supérieure à 5%. A contrario en Europe, pénalisées par les difficultés de déplacements et le glissement de plusieurs gros chantiers, les ventes affichent un recul de 40%.

Les volumes vendus restent très solides à 84.000 m(2) (-4%) avec une très belle performance sur la gamme la mieux adaptée à prendre des parts de marché sur le segment de la rénovation énergétique (45.000 m(2) vendus, stable par rapport à 2019).

Perspectives positives sur 2021

Forte d'une trésorerie brute de 3,3 ME au 31 décembre 2020, du renforcement de l'équipe commerciale et de l'arrivée de nouveaux produits biosourcés et performants, NEOLIFE devrait délivrer sur 2021 une croissance à 2 chiffres.