Neoen : un résultat net à +32%

Crédit photo © Neoen

(Boursier.com) — Sur le S1, le chiffre d'affaires de Neoen s'est élevé à 157,2 ME, en hausse de 33% par rapport au premier semestre 2019

L'EBITDA s'est établi à 148,2 ME, en augmentation de 58%, avec une marge d'EBITDA de 94%.

Le résultat net part du Groupe a atteint 22 ME, en progression de 32%.

Le groupe estime disposer d'une position de liquidité solide avec une trésorerie de 590 ME au 30 juin 2020 et un crédit syndiqué non tiré de 200 ME.

Les actifs en opération ou en construction s'élèvent à 3,6 GW à fin juin 2020 contre 3,0 GW à fin décembre 2019.

Neoen resserre sa fourchette de prévision d'EBITDA 2020 à un niveau compris entre 270 et 285 ME à taux de change constants, avec une marge d'EBITDA supérieure à 85%.

Enfin, Neoen réitère ses objectifs pour 2022...