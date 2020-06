Neoen : toutes les résolutions soumises à l'AG ont été adoptées

(Boursier.com) — L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Neoen SA s'est tenue à huis clos le 26 mai sous la présidence de Xavier Barbaro, Président-directeur général. L'Assemblée s'est tenue exceptionnellement hors la présence physique de ses actionnaires et des commissaires aux comptes, en raison de l'épidémie de Covid-19.

Les actionnaires avaient pu exprimer leurs votes par correspondance ou en donnant pouvoir au Président. Les 29 résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2019. Ils ont également adopté les résolutions portant sur le renouvellement des mandats d'administrateur de Simon Veyrat et du Fonds Stratégique de Participations. Le mandat de commissaire aux comptes de Deloitte&Associés a également été renouvelé. La résolution relative aux modifications statutaires visant à mettre en conformité les statuts de Neoen SA aux nouvelles exigences réglementaires et légales applicables a été adoptée. Par ailleurs, les actionnaires ont également approuvé l'ensemble des résolutions financières.