Neoen : succès en Irlande

Neoen a remporté plus de 55 MWc dans le cadre du premier appel d'offres gouvernemental photovoltaïque en Irlande.

Neoen et son partenaire BNRG, développeur solaire basé à Dublin, ont remporté, à titre provisoire, plus de 55 MWc. Les résultats formels seront publiés en septembre. Cette puissance est répartie en 3 projets situés dans plusieurs communes autour de Hilltown, Millvale et Hortland. La mise en service des centrales est prévue pour le second semestre 2021.