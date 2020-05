Neoen : succès de la toute première émission d'obligations convertibles vertes en Europe

Crédit photo © Neoen

(Boursier.com) — Neoen annonce le succès de la toute première émission européenne d'obligations vertes à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes venant à échéance le 2 juin 2025, placées auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal d'environ 170 millions d'euros.

Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt à compter de la date d'émission à un taux annuel de 2,0% payable semestriellement à terme échu les 2 décembre et 2 juin de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 2 décembre 2020. La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 46,20 euros, correspondant à une prime de 40% par rapport au cours de référence de l'action qui correspond au prix final du placement concomitant (réalisé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres) d'actions existantes de la société par les Coordinateurs Globaux, pour faciliter la mise en place de la couverture de certains souscripteurs des obligations. Le nombre d'actions vendues dans le cadre du Placement Accéléré Concomitant a représenté 606.060 actions.

La société et Impala SAS, qui détient 49,96% du capital et des droits de vote de la société, ont participé au Placement Accéléré Concomitant et ont acquis 60.606 actions chacun représentant environ 10% de la taille totale du placement.

Le règlement-livraison des obligations et des actions vendues dans le cadre du Placement Accéléré Concomitant est prévu le 2 juin. A moins qu'elles n'aient été converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les obligations seront remboursées au pair le 2 juin 2025 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

En particulier, les obligations pourront être remboursées en totalité par remboursement au pair majoré des intérêts courus de manière anticipée à l'initiative de la société, à tout moment, à compter du 23 juin 2023 et jusqu'à la date de maturité, sous réserve d'un préavis d'au moins 30 jours calendaires (mais inférieur à 90 jours calendaires), si la moyenne arithmétique, calculée sur 20 jours de bourse consécutifs choisis par la Société parmi les 40 jours de bourse consécutifs qui précèdent la publication de l'avis de remboursement anticipé, des produits des cours moyens pondérés de l'action de la Société constatés sur le marché réglementé Euronext Paris (" Euronext Paris ") chaque jour de bourse de la période considérée et du ratio de conversion/échange en vigueur ce même jour de bourse excède 130% de la valeur nominale des obligations.

Le produit de l'émission sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production d'énergie renouvelable (énergie solaire photovoltaïque et éolienne) ou de stockage d'énergie, conformément aux exigences de la taxonomie de l'Union Européenne et au Framework publié aujourd'hui et disponible sur le site Internet de Neoen. Il contribuera ainsi à financer le développement de Neoen en vue d'atteindre son objectif de plus de 5,0 GW de capacité en construction ou en opération à fin 2021, tout en optimisant son bilan selon l'objectif communiqué par la société d'un ratio de levier moyen d'environ 80-85% du capital investi sur une base all-in incluant la totalité de la dette du Groupe, qu'elle soit corporate, junior ou senior