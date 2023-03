Neoen : succès de l'augmentation de capital de 750 millions d'euros

(Boursier.com) — Neoen annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d'environ 750 millions d'euros, permettant le financement de l'intégralité de son plan d'investissement pour la période 2023-2025. L'augmentation de capital se traduit par l'émission de 36.694.552 actions nouvelles représentant un montant total brut (prime d'émission incluse) de 750.403.588,40 euros La demande totale a atteint 59.606.777 actions nouvelles, soit un taux de souscription d'environ 162,4%, avec un taux de souscription à titre irréductible d'environ 98% A l'issue de l'opération, Impala, FSP et Bpifrance détiennent respectivement 42,16%, 6,92% et 4,39% du capital de Neoen et le flottant est porté à 45,10% du capital.

Le produit de l'augmentation de capital va permettre à Neoen de financer son plan de développement visant à dépasser 10 GW de capacité en opération ou en construction fin 2025 mais aussi d'étendre ses capacités de stockage, notamment par l'investissement dans des batteries dotées d'une plus grande durée d'autonomie par MW installé.

Xavier Barbaro, président - directeur général de Neoen, a déclaré : "je tiens à remercier vivement l'ensemble des actionnaires ayant souscrit à l'augmentation de capital de Neoen, et en premier lieu Impala, FSP et Bpifrance. Nous avons démontré au cours des dernières années notre capacité à conjuguer forte croissance, création de valeur et réelle différenciation ; ces nouveaux capitaux vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin. En augmentant de 50% la taille de notre parc d'actifs, pour dépasser 10 GW en 2025, et en intensifiant nos investissements dans les batteries, nous allons donner à Neoen une position unique : par sa puissance installée, par son expertise dans le stockage et l'energy management, et par sa future capacité d'autofinancement. Nous sommes fiers de prendre notre place parmi les grands énergéticiens mondiaux, et de participer à l'accélération de la transition énergétique en Europe, en Australie et sur le continent américain".