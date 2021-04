Neoen : succès de l'augmentation de capital

Neoen : succès de l'augmentation de capital









Crédit photo © Neoen

(Boursier.com) — Neoen fait part du succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. L'opération se traduit par l'émission de 21.393.678 actions nouvelles, représentant un montant final brut (prime d'émission incluse) d'environ 600 millions d'euros. La demande totale a atteint 37.350.571 actions nouvelles, soit un taux de souscription global de 174,6%, avec un taux de souscription à titre irréductible de 99,5%. A l'issue de l'opération, Impala, FSP et Bpifrance détiennent respectivement 46,55%, 6,50% et 4,69% du capital de Neoen et le flottant est porté à 40,65% du capital.

Le produit de l'appel fournit à Neoen des ressources supplémentaires pour financer son programme d'investissements de 5,3 milliards d'euros sur la période 2021-2025, afin d'atteindre son objectif de plus de 10 GW de capacité en opération ou en construction à fin 2025, tel que présenté lors de son Capital Markets Day le 11 mars 2021. Le produit net de l'émission des actions nouvelles servira à financer ses futurs projets, dans le cadre d'un premier cycle d'investissement allant au moins jusqu'à la fin de l'année 2022.

L'émission, le règlement-livraison et l'admission des Actions Nouvelles à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris auront lieu le 9 avril 2021. Les Actions Nouvelles donneront immédiatement à leurs détenteurs le droit aux distributions déclarées par Neoen à compter de la date d'émission. Elles seront immédiatement fongibles avec les actions existantes de la Société, et seront négociées sur la même ligne sous le code ISIN FR0011675362.