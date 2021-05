Neoen : soutenu après les annonces

Neoen : soutenu après les annonces









Crédit photo © Neoen

(Boursier.com) — Neoen monte de 2% à 34,88 euros, alors que le groupe a donné à Vestas l'instruction de démarrer les travaux du Kaban Green Power Hub dans le Far North Queensland. Le projet devrait être opérationnel en 2023... Le Kaban Green Power Hub représente un investissement d'un montant de 373 millions de dollars australiens, qui permettra la production d'une énergie verte et compétitive et le renforcement du réseau électrique dans le Far North Queensland. Le projet comprend la construction d'un parc éolien de 157 MW, situé près de la ville de Ravenshoe, sur le plateau d'Atherton, ainsi que la modernisation d'une ligne de transmission de 320 km du réseau de Powerlink qui longe la côte du North Queensland.

"L'Australie reste le premier pays de Neoen (près de 50% des capacités du groupe)... La prochaine étape sera le financement du projet, le prêt de 280 M$ prévu par le conseil d'administration du Northern Australia Infrastructure Fund (NAIF) ayant subi le véto du ministre fédéral de l'Australie du Nord, qui considérait que ce parc éolien ne fournirait pas une électricité suffisamment stable au réseau et qu'il ne contribuerait pas à faire baisser les prix de l'énergie..." commente Portzamparc qui conseille de conserver le dossier.