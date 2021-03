Neoen : sous pression

Crédit photo © Neoen

(Boursier.com) — Dans des volumes encore copieux, Neoen trébuche de 5,5% à 42 euros, portant son déficit depuis le premier janvier à plus de 30%. Le titre du spécialiste des énergies renouvelables reste pénalisé par une guidance 2021 jugée décevante et l'annonce d'une importante augmentation de capital à venir. Les analystes continuent à s'ajuster sur le dossier à la suite de ces annonces à l'image d'AlphaValue qui ramène sa cible de 32,30 à 29,90 euros tout en restant à 'vendre' et d'Exane BNP Paribas qui réduit son objectif de 30 à 27 euros avec un avis confirmé à 'sous-performer'.