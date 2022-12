Neoen : signe un nouveau PPA en Australie

(Boursier.com) — Neoen a signé un Power Purchase Agreement (PPA) portant sur 215 MW avec Stanwell Corporation, un grand fournisseur d'électricité et de solutions énergétiques auprès du Queensland, du marché national australien (National Electricity Market) et de grands consommateurs industriels du pays. Le contrat signé avec Stanwell pour une durée de 15 ans représente 65% de la capacité de production du parc éolien de Mount Hopeful, d'une puissance totale de 330 MW et qui sera détenu à 100% par Neoen.

Stanwell pourra ainsi fournir, via sa filiale Stanwell Energy, une énergie décarbonée renouvelable à ses clients, entreprises commerciales ou industrielles. Neoen et Stanwell étudient également ensemble d'autres opportunités de projets renouvelables dans cet état. Neoen est le plus grand producteur d'énergies renouvelables en Australie, avec plus de 2,5 GW d'actifs en exploitation ou en construction, dont 817 MW au Queensland.

Le futur parc éolien de Mont Hopeful se situe dans la région au sud-ouest de Rockhampton, dans le centre du Queensland. Neoen associera également au projet la communauté Gaangalu (Gaangalu Nation People) qui accueille le parc éolien sur ses terres ancestrales. Le lancement de la construction est prévu pour le second semestre 2023 et le démarrage de la production pour 2026. Une fois mis en service, le parc éolien de Mount Hopeful produira une quantité d'électricité correspondant à la consommation annuelle de plus de 240.000 foyers.

Ce parc éolien génèrera également de fortes retombées économiques locales, contribuant à la vaste transformation en cours dans le centre du Queensland. Le parc de Mount Hopeful va notamment créer près de 220 emplois durant la phase de construction et jusqu'à 12 postes permanents pour l'exploitation et la maintenance du site. Une consultation approfondie a été menée avec les industriels, le gouvernement ainsi que les différentes parties prenantes locales, permettant d'élaborer un Plan de Participation Locale destiné à maximiser les retombées en termes d'emploi et les opportunités pour les fournisseurs locaux.