Neoen signe avec Equinix en Finlande

(Boursier.com) — Neoen a signé, à la fin du mois de décembre 2021, un "power purchase agreement" portant sur au moins 30 MW d'énergie verte en Finlande avec Equinix, un leader mondial de l'infrastructure numérique. Le contrat a été remporté à l'issue d'un appel d'offres lancé par Equinix pour alimenter en électricité décarbonée ses sites finlandais.

Selon les termes de ce contrat, Equinix achètera pendant 10 ans 85% de l'électricité verte et des garanties d'origine qui seront produites par le parc éolien de Björkliden en Finlande. Ce parc a été co-développé par Neoen et par Prokon à Närpes, dans la région d'Ostrobothnie dans l'ouest du pays. Il comptera 7 turbines pour une puissance totale d'au moins 35 MW et sera détenu à 80% par Neoen et à 20% par Prokon. Sa construction devrait être lancée en 2023 pour une mise en service prévue en 2024.

Ce contrat d'achat d'électricité innovant est partiellement indexé sur les prix de marché. Il s'agit du septième contrat d'électricité verte signé par Neoen en Finlande depuis 2018, témoignant de l'attractivité des offres de Neoen pour de grands clients industriels, et notamment les grandes entreprises membres du RE100. Parmi elles, Equinix a été la première société, dans le secteur des centres de données, à se fixer un objectif de réduction des émissions validé par l'Initiative Science-Based Targets (SBTI) et à s'engager à devenir climatiquement neutre d'ici 2030.

Björkliden se situe à quelques kilomètres de Hedet, autre parc éolien de Neoen d'une puissance de 81 MW mis en service début 2020. Il sera donc, avec Mutkalampi, parc éolien de 404 MW actuellement en construction, le troisième parc éolien de Neoen en Finlande. Björkliden confirme le statut de Neoen parmi les producteurs d'énergie renouvelable les plus dynamiques de Finlande, avec déjà plus de 500 MW en opération ou en construction dans ce pays.