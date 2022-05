Neoen : sans réaction

(Boursier.com) — Neoen est stable à 37,90 euros ce mercredi, alors que le chiffre d'affaires du premier trimestre a atteint 109,1 ME, en hausse de 36% par rapport au premier trimestre 2021 avec une forte croissance de chacune des trois activités, solaire +31%, éolien +23% et stockage x2,6. Le portefeuille sécurisé ressort à plus de 6,1 GW à fin mars 2022. Le total du portefeuille s'élève à 16,3 GW, en hausse de 2,4 GW par rapport à fin décembre 2021.

Neoen a confirmé son objectif d'EBITDA 2022 compris entre 360 et 375 ME, avec une marge d'EBITDA attendue entre 85 et 90%.

La société a réitéré enfin ses objectifs de croissance d'EBITDA jusqu'en 2025 et son objectif de plus de 10 GW de capacité en opération ou en construction à la fin de l'année 2025.

"Un T1 sans surprise, qui confirme notre scenario 2022 (CA 423 ME +27%, EBITDA 371 ME +24%) et 2023 (CA 487 ME +15%, EBITDA 423 ME +14%)" commente Portzamparc qui souligne que la croissance devrait rester soutenue dans les prochains trimestres, et le newsflow sera alimenté par les cessions d'actifs (deux process de farm down en cours, closing possible cet été)" Verdict : "conserver".