Neoen : sans réaction

Neoen : sans réaction









(Boursier.com) — Neoen reste stable sur les 33 euros ce mercredi en bourse de Paris, alors que sur le T1 2021, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 80,2 ME, en baisse de 16% par rapport au premier trimestre 2020 qui avait notamment bénéficié de revenus exceptionnellement élevés dans l'activité de stockage en Australie. La production d'électricité s'est établie à 1.256 GWh, en progression de 13% sur un an. Le portefeuille sécurisé ressort à plus de 5,2 GW à fin mars 2021. Le total du portefeuille s'élève à 12,7 GW, contre 12 GW à fin 2020.

La société confirme ses objectifs pour 2021 avec un EBITDA compris entre 295 et 325 ME, avec une marge d'EBITDA d'environ 80%. La capacité en opération ou en construction est annoncée à plus de 5 GW en fin d'exercice... "Les effets de base seront plus favorables sur les prochains trimestres pour Neoen. Le cours pourrait également être soutenu par des annonces de cession en France et la résolution de la problématique de financement sur le projet Kaban en Australie" commente Portzamparc. "Notre TP est inchangé à 34,1 euros, mais suite à la forte baisse du titre (-43% ytd, -49% depuis les plus hauts), nous passons de 'Vendre' à 'Conserver'" conclut l'analyste...