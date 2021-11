Neoen : rouge vif

(Boursier.com) — Neoen trébuche de 5% à 35,2 euros au lendemain de son point trimestriel. Si le groupe a confirmé ses objectifs 2021, il prévoit désormais d'atteindre 5 GW en opération courant 2023, au lieu de fin 2022 prévu initialement, en raison des difficultés affectant actuellement les chaînes d'approvisionnement en composants. Neoen a enregistré des revenus de 242,7 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 8%.

Portzamparc évoque un trimestre décevant, notamment dans le solaire (38,1 ME, -3%) alors que la croissance en Eolien (28,1 ME, +13%) est faible en dépit des mises en service de différents parcs en France et de la centrale de Bulgana en Australie. Le contexte est difficile pour Neoen, qui cumule climatologie défavorable, hausse des taux et problématique d'approvisionnements qui peuvent entraîner retards et/ou pressions sur les TRI. La maison de bourse passe de 'conserver' à 'alléger' sur le dossier avec 33,7 euros dans le viseur.

Morgan Stanley ('pondération en ligne') redoutait une "petite réaction négative" du marché, les investisseurs se concentrant sur les retards dans les ajouts de capacité et sur le ton prudent concernant les problèmes de chaîne d'approvisionnement.

Citi ('neutre') note de son côté que si les objectifs d'Ebitda pour l'exercice 2021 ont été maintenus, ils incluent désormais les produits de cession d'actifs.