Neoen : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Neoen SA s'est tenue à huis clos, le 25 mai, sous la présidence de Xavier Barbaro (Président-directeur général) et exceptionnellement hors la présence physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. L'assemblée était diffusée en direct sur le site internet de Neoen, et reste accessible en différé dans le délai prévu par la réglementation.

Les actionnaires avaient pu exprimer leurs votes par voie électronique via la plateforme de vote sécurisée Votaccess ainsi que par correspondance ou en donnant pouvoir au Président par voie postale.

Les 17 résolutions soumises au vote des actionnaires ont toutes été adoptées.

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2020. Ils ont également adopté les résolutions portant sur le renouvellement des mandats d'administrateur de Bpifrance Investissement et de Mme Helen Lee Bouygues.

La résolution relative au programme de rachat d'actions a également été adoptée.

Enfin, les actionnaires ont également approuvé les résolutions financières soumises à leur vote.